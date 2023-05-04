ПАРИЖ, 4 мая — ПРАЙМ. Брюссель направит в качестве помощи Украине 200 миллионов евро доходов с замороженных российских активов, сообщил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в ходе совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Украина внесла венгерскую OTP Group в список "спонсоров войны"

"В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии", — сказал он.

По мнению де Кроо, Брюсселю следует пойти в данном вопросе "еще дальше". Он полагает, что российские деньги должны пойти на то, "чтобы отстроить Украину, которую они разрушают".

"Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения", — отметил он.

По словам де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка.

"Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны", — де Кроо.

Трансляцию мероприятия вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).