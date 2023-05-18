МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,760 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. ЦБ аннулировал лицензию "Яндекс банка" на депозитарную деятельность

Депозиты банков по сравнению со средой снизились на 1,516 триллиона рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 4,171 триллиона рублей, сообщил регулятор.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой выросли на 1,231 триллиона рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 1,183 триллиона рублей и составили 3,958 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.