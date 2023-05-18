МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Росфинмониторинг выступил с предложением обязать банки при переводе денег указывать номер индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) или данные паспорта получателя. Если новые поправки будут приняты, то правила заработают с 1 января 2026 года, пишет РБК. Переводы россиян в марте в иностранные банки вновь выросли

Сейчас в антиотмывочном законе предусмотрен только ввод персональных данных плательщика. Поправки предлагают обязать банки требовать от клиента в том числе и данные получателя и при внутрироссийских переводах, и при трансграничных.

Сбор такой информации предусматривается либо путем запроса от клиента, либо банк будет ее агрегировать из системы межбанковского обмена.

Также новый проект предлагает ограничить максимальную сумму переводов, которые осуществляются без открытия банковского счета. Если это перевод в российской валюте, то ограничение может составить 100 тысяч рублей, если в валюте — то эквивалент этой суммы.