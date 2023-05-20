ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Япония выделит новый пакет инвестиций уязвимым странам в размере 4 миллиардов долларов, об этом на открытии Партнерства стран G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, сказал премьер-министр страны Фумио Кисида. Япония намерена расширить антироссийские санкции, сообщили СМИ

"Для помощи странам, наиболее уязвимым с точки зрения изменения климата, для обеспечения продовольственной безопасности, помощи средним и мелким предприятиям, помощи женщинам по линии JICA (Японское агентство по международному сотрудничеству) мы учреждаем новое инвестирование в масштабе 4 миллиардов долларов", — сказал Кисида.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.