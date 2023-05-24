МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Профессор экономики Нью-Йоркского университета и экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, считает, что переговоры по госдолгу США могут затянуться до последнего момента или даже провалиться, что повлечет за собой последствия для рынков. В США назвали шаги, которые привели страну к фантастическому госдолгу

"Они могут дотянуть до последнего часа, прежде чем будет достигнуто соглашение. Или, возможно, они не достигнут соглашения. Если этого не произойдет, то рынок рухнет", — заявил экономист агентству Блумберг. Он также отметил, что провал переговоров может подорвать доверие к доллару в долгосрочной перспективе.

В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.