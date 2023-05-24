Профессор Рубини допустил, переговоры по госдолгу США могут затянуться и даже провалиться
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Профессор экономики Нью-Йоркского университета и экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, считает, что переговоры по госдолгу США могут затянуться до последнего момента или даже провалиться, что повлечет за собой последствия для рынков.
"Они могут дотянуть до последнего часа, прежде чем будет достигнуто соглашение. Или, возможно, они не достигнут соглашения. Если этого не произойдет, то рынок рухнет", — заявил экономист агентству Блумберг. Он также отметил, что провал переговоров может подорвать доверие к доллару в долгосрочной перспективе.
В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://1prime.ru/finance/20230524/840671830.html