Банк России видит запрос рынка на "донастройку" ЗПИФов для квалифицированных инвесторов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России видит запрос рынка на дальнейшее совершенствование института закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) для квалифицированных инвесторов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"На следующий год, если все будет хорошо, мы видим запрос у рынка на дальнейшее совершенствование института закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, чтобы сделать их еще более пригодными для проектного финансирования", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.
"Мы начали обсуждать с рынком, что мы можем сделать в этом направлении. Если все пойдет штатно и хорошо, надеюсь, в следующем году может быть выйдем на уровень принятия или хотя бы внесения закона в Государственную думу", — добавила она.
"Управляющие к нам приходят и говорят, что для создания проектных фондов, — аналог неких личных фондов, которые существуют за границей, — есть несколько проблем, которые рынок предлагает решить", — пояснила она журналистам затем в кулуарах форума.
Первое — это ограничение в 15 лет срока доверительного управления. Но, как правило, такие фонды создаются на гораздо больший срок. Также управляющие компании говорят, что людям с большими деньгами, готовым инвестировать в такие фонды, необходимо деление паев на разные классы.
"Мы многое сделали, когда разделили фонды на "квальные" и "неквальные", тогда для "квальных" много что убрали. Вот сейчас нужна донастройка по отдельным направлениям", — заключила она.
https://1prime.ru/finance/20230525/840682609.html