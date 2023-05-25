С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России видит запрос рынка на дальнейшее совершенствование института закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) для квалифицированных инвесторов, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Количество квалифицированных инвесторов в России выросло на 64 процента

"На следующий год, если все будет хорошо, мы видим запрос у рынка на дальнейшее совершенствование института закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, чтобы сделать их еще более пригодными для проектного финансирования", — сказала она в ходе Investfunds Forum XIV.

"Мы начали обсуждать с рынком, что мы можем сделать в этом направлении. Если все пойдет штатно и хорошо, надеюсь, в следующем году может быть выйдем на уровень принятия или хотя бы внесения закона в Государственную думу", — добавила она.

"Управляющие к нам приходят и говорят, что для создания проектных фондов, — аналог неких личных фондов, которые существуют за границей, — есть несколько проблем, которые рынок предлагает решить", — пояснила она журналистам затем в кулуарах форума.

Первое — это ограничение в 15 лет срока доверительного управления. Но, как правило, такие фонды создаются на гораздо больший срок. Также управляющие компании говорят, что людям с большими деньгами, готовым инвестировать в такие фонды, необходимо деление паев на разные классы.

"Мы многое сделали, когда разделили фонды на "квальные" и "неквальные", тогда для "квальных" много что убрали. Вот сейчас нужна донастройка по отдельным направлениям", — заключила она.