МИНСК, 7 июн — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за май снизились на 1,2% и на 1 июня составили 7,87 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Посол оценил рост белорусского экспорта в Россию в 2022 году

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 июня международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 872,1 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 968,2 миллиона на 1 мая.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.