Золотовалютные резервы Белоруссии за май снизились на 1,2 процента
Нацбанк Белоруссии: золотовалютные резервы за май снизились до 7,87 миллиарда долларов
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МИНСК, 7 июн — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за май снизились на 1,2% и на 1 июня составили 7,87 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк).
Согласно информации на сайте регулятора, на 1 июня международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 872,1 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 968,2 миллиона на 1 мая.
За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.
Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/finance/20230607/840772013.html
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