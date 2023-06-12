МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Тегеран не ведет тайные переговоры с США в Вашингтоне о разморозке своих счетов, данная информация не соответствует действительности, заявил советник иранской переговорной группы Мохаммад Маранди.

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"Заявления о тайных прямых переговорах между Ираном и США в Вашингтоне — не соответствует действительности", — привело агентство Tasnim слова Маранди, который также отметил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном проводились только при посредничестве третьих стран и организаций — Омана и Организации Объединенных Наций (ООН).

Иранские СМИ 6 июня сообщили о том, что Тегеран должен вскоре получить более 24 миллиардов долларов из своих заблокированных средств в Ираке и Южной Корее и ресурсов в Международном валютном фонде (МВФ). По данным агентства ISNA, 7 миллиардов долларов из общей суммы приходятся на Южную Корею, более 10 миллиардов — на Ирак, более 6,7 миллиарда Иран получит по результатам состоявшейся накануне встречи главы ЦБ Исламской республики с главой МВФ в Вашингтоне. Помимо этого, ранее член ирано-иракской совместной торговой палаты Али Шариати сообщил о разблокировке 2 миллиардов долларов.

В течение нескольких лет Иран из-за развития ядерной программы находится под санкциями США, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана и блокируют как счета государства, высокопоставленных чиновников и юридических лиц.