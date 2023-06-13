МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Народный банк Китая во вторник впервые за 10 месяцев понизил ставку краткосрочных заимствований в стремлении восстановить доверие рынка и поддержать замедляющееся восстановление китайской экономики после пандемии COVID-19. США разрешат азиатским производителям чипов работать в Китае, пишет WSJ

Последние экономические данные Китая указывают на слабость спроса и ухудшение настроений инвесторов, поддерживая предположения о том, что регулятор смягчит денежно-кредитную политику для стимулирования экономического роста.

Народный банк Китая во вторник понизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО на 10 базисных пунктов, до 1,90% с 2,00% ранее

"Решение центрального банка о понижении процентной ставки не стало полной неожиданностью для рынка, — отмечает Кен Чэун, валютный стратег-аналитик Mizuho Bank. — Коммерческие банки уже понизили депозитные ставки, а управляющий Народного банка Китая И Ган недавно упоминал о необходимости контрциклической корректировки".

Понижение процентной ставки может увеличить разницу между доходностью китайских и американских гособлигаций, даже если ФРС в этом месяце не станет повышать ставку.

Изменение ставки по семидневным операциям обратного РЕПО обычно воспринимается как сигнал о возможности изменения более долгосрочных ставок.

После решения Народного банка Китая юань упал до 7,1646 за доллар США, что является минимумом с 29 ноября 2022 года.