С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Внешние заимствования России возможны в будущем на рынках дружественных стран, в первую очередь на китайском, сообщил РИА Новости старший банкир ВЭБа, бывший замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Набиуллина оценила темпы развития российской экономики

В настоящее время внешние заимствования для России ограничены. "Их же нет, нет их надолго", — сказал он.

"В будущем внешние займы для РФ возможны, если Минфин выйдет на рынок дружественных стран, для начала китайский. Из дружественных — это самый глубокий и развитый рынок. Плюс корпоративные заемщики уже проложили дорожку на рынок займов в китайской валюте", — сказал Сторчак.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.