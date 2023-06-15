С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Финансовая система России должна перенастроиться на обслуживание структурной перестройки экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. Набиуллина выступила за движение в сторону приватизации

"Финансовая система должна перенастроиться на то, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики, сохраняя устойчивость", — сказала она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.