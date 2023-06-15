2023-06-15T11:14:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230615/840833817.html
Набиуллина призвала перенастроить российскую финансовую систему
Финансы
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. Финансовая система России должна перенастроиться на обслуживание структурной перестройки экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Финансовая... ПРАЙМ, 15.06.2023
финансы, экономика, новости, россия, финансовая система рф, цб рф, эльвира набиуллина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Финансовая система России должна перенастроиться на обслуживание структурной перестройки экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Финансовая система должна перенастроиться на то, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики, сохраняя устойчивость", — сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.