ЦБ рассматривает варианты обмена замороженными активами
Набиуллина: ЦБ рассматривает варианты обмена замороженными активами, есть рабочие схемы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ очень аккуратно смотрит на то, как можно распоряжаться активами на счетах типа "С", принимает во внимание разговоры о конфискации российских активов за рубежом при обсуждении судьбы этих счетов, но пока продолжает рассматривать разные варианты обмена замороженными активами, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.
"Мы пока не раскрываем объем средств на счетах типа "С". И очень аккуратно на это смотрим, на то, как в принципе ими можно распоряжаться. Видим, что за рубежом проходят дискуссии по поводу возможной конфискации заблокированных активов, учитываем это при обсуждении судьбы счетов типа "С", — сказала она.
Глава ЦБ добавила, что бизнес предложил регулятору разные схемы обмена заблокированными активами, регулятор их прорабатывает. "Рассматриваем разные варианты… На наш взгляд, могут быть работающие схемы", — отметила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230615/840835217.html
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