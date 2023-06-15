С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ очень аккуратно смотрит на то, как можно распоряжаться активами на счетах типа "С", принимает во внимание разговоры о конфискации российских активов за рубежом при обсуждении судьбы этих счетов, но пока продолжает рассматривать разные варианты обмена замороженными активами, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ. Набиуллина отметила интерес банков дружественных стран к российскому рынку

"Мы пока не раскрываем объем средств на счетах типа "С". И очень аккуратно на это смотрим, на то, как в принципе ими можно распоряжаться. Видим, что за рубежом проходят дискуссии по поводу возможной конфискации заблокированных активов, учитываем это при обсуждении судьбы счетов типа "С", — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что бизнес предложил регулятору разные схемы обмена заблокированными активами, регулятор их прорабатывает. "Рассматриваем разные варианты… На наш взгляд, могут быть работающие схемы", — отметила она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.