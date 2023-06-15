МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Статья в газете Financial Times о "тайном" поручении Кремля подготовить законопроект, позволяющий скупать задешево активы иностранных компаний, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков: обязательства по зерновой сделке в отношении России не выполнены

"Нет. Это не соответствует действительности", — сказал он журналистам.

FT со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что Россия якобы планирует принять законопроект, с помощью которого можно будет конфисковывать активы западных компаний и усложнить их попытки покинуть российский рынок. Издание утверждает, что Кремль на прошлой неделе тайно приказал разработать законопроект, который позволит "присваивать западные активы по минимальным ценам" или со значительной скидкой, и обсуждает дальнейшие меры по национализации западных групп. Согласно сообщению, члены экономической группы в Москве хотят, чтобы западные компании знали об угрозе возможной национализации.