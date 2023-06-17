Глава "Роснефти" заявил об угрозе раздутого госдолга США
Сечин заявил, что раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"За последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 до уже более 31 триллионов долларов. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет", — сказал Сечин.
"Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230617/840862444.html
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