С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Госдолг США установил новый исторический рекорд

"За последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 до уже более 31 триллионов долларов. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет", — сказал Сечин.

"Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.