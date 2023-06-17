С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Потенциальный объем платежей, который еще может быть цифровизирован в России, составляет более 7 триллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости глава крымского РНКБ Михаил Якунин. Аксаков предсказал объемы выпуска цифровых финансовых активов в России

"Еще достаточно много крупных покупок — квартир, автомобилей — совершается с использованием наличных. Например, доля цифровых платежей физических лиц в России в штуках составляет 96%, а по объему платежей — только 73%. Потенциал для цифровизации составляет более 7 триллионов рублей в год", — сказал он в интервью агентству в рамках ПМЭФ.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее в пятницу сообщила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам года достигнет 83-84%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.