С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Потенциальный объем платежей, который еще может быть цифровизирован в России, составляет более 7 триллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости глава крымского РНКБ Михаил Якунин.
"Еще достаточно много крупных покупок — квартир, автомобилей — совершается с использованием наличных. Например, доля цифровых платежей физических лиц в России в штуках составляет 96%, а по объему платежей — только 73%. Потенциал для цифровизации составляет более 7 триллионов рублей в год", — сказал он в интервью агентству в рамках ПМЭФ.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее в пятницу сообщила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам года достигнет 83-84%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230617/840863445.html
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