МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ключевая процентная ставка должна оставаться без изменений до конца этого года, и что он не предвидит понижения ставок как минимум до конца 2024 года. Управляющая ФРС США назвала основную цель своей работы

"Мой базовый сценарий заключается в том, что нам следует оставаться на текущем уровне до конца этого года", — сказал Бостик в интервью Yahoo Finance.

"Я не прогнозирую понижения ставок на протяжении большей части 2024 года", — добавил он.