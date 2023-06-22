Президент Египта призвал к реформированию мировой финансовой системы
Президент Египта ас-Сиси: мировая финансовая система нуждается в структурных изменениях
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КАИР, 22 июн — ПРАЙМ. Мировой финансовой системе требуются структурные изменения, заявил в ходе выступления на саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Необходимо решение структурного дисбаланса в мировой финансовой системе", — сказал он и отметил, что мировая финансовая система претерпела большие изменения за последние 70 лет и нуждается в изменениях для противостояния проблемам в сфере финансирования.
"Есть необходимость реформирования структуры мировой финансовой системы для укрепления финансирования устойчивого развития", — заявил ас-Сиси.
Президент Египта призвал к срочным решениям на международном уровне во избежание крупного долгового кризиса.
В Париже 22-23 июня проходит первый саммит "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга, в нем участвуют более 50 глав государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества.
https://1prime.ru/finance/20230622/840902139.html
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