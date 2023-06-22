КАИР, 22 июн — ПРАЙМ. Мировой финансовой системе требуются структурные изменения, заявил в ходе выступления на саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Существующая мировая финансовая система устарела, заявил Макрон

"Необходимо решение структурного дисбаланса в мировой финансовой системе", — сказал он и отметил, что мировая финансовая система претерпела большие изменения за последние 70 лет и нуждается в изменениях для противостояния проблемам в сфере финансирования.

"Есть необходимость реформирования структуры мировой финансовой системы для укрепления финансирования устойчивого развития", — заявил ас-Сиси.

Президент Египта призвал к срочным решениям на международном уровне во избежание крупного долгового кризиса.

В Париже 22-23 июня проходит первый саммит "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга, в нем участвуют более 50 глав государств и правительств, представители международных организаций и гражданского общества.