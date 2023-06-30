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2023
https://1prime.ru/finance/20230630/840962667.html
Внешний долг России снизился на 25,9 миллиарда долларов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ. "Внешний долг... ПРАЙМ, 30.06.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб рф, внешний долг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ.
"Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 млрд долларов США и на 1 апреля 2023 года составил 354,8 млрд долларов США", — говорится в сообщении.