МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ. Денежная масса России в национальном определении выросла в мае

"Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 млрд долларов США и на 1 апреля 2023 года составил 354,8 млрд долларов США", — говорится в сообщении.