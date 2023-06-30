МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фабрика проектного финансирования с 2019 года поддержала 26 проектов на 1,8 триллиона рублей, на рассмотрении в настоящее время еще 50 проектов — более чем на 5 триллионов рублей, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Мишустин заявил о расширении механизма "Фабрика проектного финансирования"

На совещании с участием полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и субъектов округа Решетников отметил, что для улучшения инвестиционной активности необходимо обеспечить проекты капиталом одновременно с длинными и предсказуемыми условиями кредитования.

"Фабрика проектного финансирования, которую реализует корпорация ВЭБ.РФ при поддержке правительства, решает обе эти задачи. С одной стороны, бизнес получает длинные деньги и так называемый процентный хедж, иными словами, бюджет берет на себя риски колебания ключевой ставки и в том случае, если она существенно вырастает, то выделяется субсидия для такого рода проектов. И в тоже время Фабрика ВЭБ.РФ может заходить младшим долгом, который выполняет функцию капитала, при рассмотрении кредитов банками", — сказал министр.

"С 2019 года Фабрикой было поддержано 26 проектов на 1,8 триллиона рублей и на рассмотрении 50 проектов — более чем на 5 триллионов", — добавил глава Минэкономразвития. По его словам, на Урале Фабрикой проектного финансирования поддержано два проекта — реконструкция аэропорта в Тюмени и строительство колесопрокатного стана в Свердловской области.

Кроме того, Решетников напомнил, что кабмин утвердил таксономию проектов технологического суверенитета. По его словам, также прорабатывается возможность предоставления дополнительных стимулов для таких проектов — через совмещение технологической таксономии с Фабрикой проектного финансирования.

"Задача — сделать механизм автоматического предоставления поручительств ВЭБа по части риска под финансирование данного проекта (технологической трансформации — ред.). Иными словами, 50% риска неудачи ВЭБ готов банкам прогарантировать, чтобы банки гораздо активнее кредитовали такого рода проекты. Сейчас мы такой проект поставления направили на согласование. В целом согласовали и с Минфином, и с ВЭБом. Пока лимит финансирования будет установлен в размере 200 миллиардов рублей", — заключил Решетников.

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2018 году. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ, предоставляя заемщику совместный кредит.