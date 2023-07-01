МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. У России и Омана есть возможности сотрудничества в финансовой сфере, вопрос налаживания прямых межбанковских отношений требует немедленных действий, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-Оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. В ТПП отметили интерес Омана к российским технологиям нефтедобычи

"Возможности в финансовой сфере существуют, что подтвердил наш последний визит в Оман и беседы в одном из банков. Учитывая изменения в подходах к сотрудничеству с Россией банков соседних стран, вопрос архиважный и требует немедленных действий", — сказал Дергачев.

Он добавил, что вопрос налаживания прямых межбанковских отношений носит актуальный характер, но отсутствие работы в этом направлении приводит к трудностям в прямых и портфельных инвестициях.

По словам эксперта, привлекательность исламских финансовых инструментов (сукуков) подтверждается постоянным ростом объёмов производимых с их использованием операций.

"Преимущество данного вида облигаций заключается в их низкой волатильности и тенденции инвесторов удерживать эти бумаги до наступления срока погашения", — отметил Дергачев.

Он подчеркнул, что "целесообразно озаботиться подготовкой кадров, обладающих соответствующими знаниями в области исламской экономической модели, созданием соответствующего правового поля, что не потребует внесения коренных изменений в российское законодательство".

ДОСТУП РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА К СЭЗ В ДУКМЕ

Дергачев заявил, что у российских компаний есть возможность работать в Свободной экономической зоне (СЭЗ) в Дукме, дорога для предпринимателей, которые готовы заниматься реальной производственной деятельностью, открыта уже сейчас. Россия и Оман договорились о предотвращении уклонения от уплаты налогов

"Возможность работы в Свободных экономических зонах (СЭЗ), куда дорога для предпринимателей, готовых заниматься реальной производственной деятельностью, открыта уже сейчас", — сказал он и отметил, что в случае вывоза продукции создаваемого здесь предприятия за рубеж доходы полностью освобождаются от налогов.

"Причем менеджеры СЭЗ Дукм — одной из восьми созданных с целью привлечения в страну инвестиций в Омане зон — приезжали в Россию и рассказывали о преимуществах работы здесь ещё в 2019 году, однако на моей памяти нет ни одного случая, когда российский бизнес двинулся бы сюда на всех парах", — добавил эксперт.

По мнению Дергачева, существуют определённые опасения ввиду отсутствия у российского делового сообщества практики работы в СЭЗ Омана, "однако всегда кто-то должен быть первым".

"И главное — надо помнить, что только представители реального сектора экономики смогут получить все необходимые преференции: так, как получилось в Египте, где аналогичная зона в Порт-Саиде превратилась в перевалочную площадку для спекулятивных операций с импортируемым товарами, в Омане не получится", — заявил он.

Вместе с тем Дергачев считает менталитет российских предпринимателей является проблемой развития сотрудничества с Оманом.

"Чтобы понравиться любому арабскому бизнесмену, надо продукт завернуть в красивую обертку и умело показать, проявив максимум политкорректности и пиетета, уважения к его религии и мнению. Увы, зачастую наш менталитет берёт верх, понимания никто не ищет, а потом всё сворачивается под предлогом отсутствия квалификации у контрагента либо сваливается на "трудности перевода" по "доброй традиции", памятной мне по былым временам", — пояснил он и отметил, что извечной проблемой развития сотрудничества с Оманом заключается ментальность как оманских, так и деловых партнеров России. По его мнению, с российской стороны "зачастую отсутствует понимание специфики взаимоотношений с арабскими, в данном случае, с оманскими бизнесменами".

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Оман может стать окном для транзита не только нефти, но и в целом российских товаров в ближневосточный регион и страны Юго-Восточной Азии, заявил Дергачев. В ТПП ждут резкого увеличения турпотока в Оман из России

"Целесообразно позиционировать Оман в более широком плане: как окно в ближневосточный регион и в страны ЮВА", — сказал Дергачев, отвечая на вопрос агентства о том, может ли Султанат стать перевалочным пунктом или хабом для российской нефти, перевозимой танкерами в Азию.

Он отметил, что географическое расположение Омана позволяет рассматривать страну как центр трансграничных перевозок и обслуживания транспортных потоков в направлении Север-Юг.

"Развитие логистического хаба Индия-Иран-Оман мы бы рассматривали в качестве центрального узла в Персидском заливе и Центральной Азии, где оманский порт Сохар, по замыслу самих оманцев, должен сыграть ключевую роль", — добавил эксперт.

Дергачев обратил внимание, что Оман расположен "буквально напротив Ирана" и этот фактор имеет немаловажное значение в контексте развития транспортного коридора "Север-Юг".

"То есть, так называемое "плечо" весьма маленькое, а значит и транспортная составляющая в конечной цене незначительна, о чём стоит всерьёз задуматься", — подчеркнул он.

Кроме того, добавил эксперт, в перспективе предполагается создание единой железнодорожной сети, связывающей все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начало которой было положено весной этого года созданием эмирато-оманской компании для строительства первого отрезка сети.

"Её общая протяжённость должна составить 2244 километра и соединить три основных порта Омана с государствами Персидского залива, что даст и нам возможность упрощённой перевалки грузов через Султанат", — заключил Дергачев.

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