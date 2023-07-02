ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Группа "Вагнер" Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила свыше 858 миллиардов рублей, по другим контрактам его же холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей, сообщил ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев в эфире своей программы. Путин выразил надежду, что руководители "Вагнера" ничего не украли

"Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций", — сказал Киселев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин через военторг только за год заработал от государства 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии. Он отметил, что "само содержание "Вагнера" было на плечах государства".

В ночь на 24 июля в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.