МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Отказ от наличных денег не поможет в борьбе с коррупцией на Украине, нужно сосредоточиться на мошеннических схемах в энергетике, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В Германии рассказали, чем Украина разочаровала весь Запад

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав шурма ранее сообщил, что украинские власти изучают запрет наличных в стране для борьбы с коррупцией.

"Никто наличные запрещать не даст. Этого не будет от слова вообще. Почему? Потому что это ерунда, это полная ерунда. Потому что никакой борьбе с коррупцией на 95, 195, 1095% не поможет. По моей информации, ровно такое же мнение у ответственных лиц из НБУ (Национальный банк Украины), правительства, минфина", — отметил Железняк в Telegram

По его словам,

Депутат добавил, что уровень использования безналичных денег на Украине и так ежегодно растет.

Он также подчеркнул, что остановка мошеннических схем на энергетических предприятиях поможет бороться с коррупцией на Украине.

Ранее первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что банковская система Украины технически готова к отказу от расчета наличными, но подобная практика пока не внедрялась ни в одной стране.