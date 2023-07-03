МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер", которые накануне озвучил в своей программе, из своих источников, раскрывать которые он не стал. Путин выразил надежду, что руководители "Вагнера" ничего не украли

В воскресном эфире Киселев сообщил, что группа "Вагнер" Евгения Пригожина в рамках заключённых с государством контрактов получила свыше 858 миллиардов рублей, по другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Телеведущий при этом отдельно подчеркнул, что "это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

"У меня есть свои источники информации", — ответил Киселёв на вопрос, откуда он получил озвученные им данные. При этом раскрывать источники Киселёв не стал.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, оставил без комментариев данные, прозвучавшие в эфире "Вестей недели", посоветовав обратиться к авторам программы, к Киселёву.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что собственник компании "Конкорд" Пригожин через военторг только за год заработал от государства 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии. Он отметил, что "само содержание "Вагнера" было на плечах государства". При этом Путин выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания услуг по питанию в армии никто из компании "Конкорд" ничего не украл, но власти будут с этим разбираться.

В ночь на 24 июля в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.