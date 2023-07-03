МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает, что властям стоит бережнее обращаться со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила исполняющая обязанности главы контрольного ведомства Галина Изотова. Силуанов раскрыл объем ФНБ на конец июня

"Антон Германович (Силуанов, глава Минфина — ред.) уже сказал про средства ФНБ, что средства ФНБ уменьшились на 3,2 триллиона рублей. Сумма ФНБ на 1 января 2023 года составила 10 триллионов 435 миллиардов рублей. Конечно, коллеги, исходя из текущей динамики в текущей ситуации, Счетная палата считает, что нам с вами надо, конечно, бережнее относится к резервам", — сказала она в ходе комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Позднее в ходе дискуссии министр финансов Антон Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец июня составил 12,29 триллиона рублей, а ликвидная часть — 6,446 триллиона рублей.

В начале июня Минфин сообщал, что объем ФНБ за май по сравнению с апрелем уменьшился на 122,442 миллиарда рублей — до 12,353 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,859 миллиарда, до 153,099 миллиарда долларов

Объем ФНБ на 1 января 2023 года составил 10,435 триллиона рублей, в долларах – 148,35 миллиарда. При этом объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей, а в долларах – 182,594 миллиарда.