Счетная палата считает, что властям стоит аккуратнее обращаться со средствами ФНБ
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает, что властям стоит бережнее обращаться со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила исполняющая обязанности главы контрольного ведомства Галина Изотова.
"Антон Германович (Силуанов, глава Минфина — ред.) уже сказал про средства ФНБ, что средства ФНБ уменьшились на 3,2 триллиона рублей. Сумма ФНБ на 1 января 2023 года составила 10 триллионов 435 миллиардов рублей. Конечно, коллеги, исходя из текущей динамики в текущей ситуации, Счетная палата считает, что нам с вами надо, конечно, бережнее относится к резервам", — сказала она в ходе комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Позднее в ходе дискуссии министр финансов Антон Силуанов сообщил, что объем ФНБ на конец июня составил 12,29 триллиона рублей, а ликвидная часть — 6,446 триллиона рублей.
В начале июня Минфин сообщал, что объем ФНБ за май по сравнению с апрелем уменьшился на 122,442 миллиарда рублей — до 12,353 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,859 миллиарда, до 153,099 миллиарда долларов
Объем ФНБ на 1 января 2023 года составил 10,435 триллиона рублей, в долларах – 148,35 миллиарда. При этом объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей, а в долларах – 182,594 миллиарда.
https://1prime.ru/finance/20230703/840985098.html