МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа обвинил Международный валютный фонд (МВФ) в схожести с ростовщиками, так как пакеты экономической политики МВФ "нанесли большой вред" странам-получателям долга. СМИ: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу

По словам Лахадилии, которого цитирует индонезийский портал Detik, предоставленные получившим кредит странам рекомендации на самом деле "были вредными".

"Потому что МВФ похож на ростовщика. Есть много пакетов экономической политики от МВФ, которые не подходят для условий нашей страны", — заявил министр.

Он привел пример одной из рекомендаций МВФ Индонезии, предоставленной, когда та столкнулась с экономическим кризисом в 1998 году. Тогда, по оценке Лахадилии, МВФ предложил несколько положений, которые нанесли ущерб Индонезии, в качестве условия для получения кредита. Одним из условий являлось прекращение программ социальной помощи. Министр инвестиций объявил, что "именно из-за этого покупательская способность Индонезии упала". Это также повлияло бы на многие отрасли промышленности Индонезии, которые "впоследствии рухнули". Посол России в Индонезии: российских туристов нельзя запугать санкциями

Кроме того, Лахадилиа поблагодарил правительство бывшего президента Сусило Бамбанга Юдхойоно за то, что ему удалось освободить Индонезию из долговой ловушки МВФ. "Мы должны поблагодарить правительство (господина Юдхойоно — ред.) за успешное погашение нашего долга перед МВФ", — отметил министр. Он добавил, что, освободившись от долговой ловушки, теперь правительство "не хочет повторения подобных инцидентов" — таким образом Индонезия могла бы свободно определять свою политику на благо народа. Это, по словам министра, "касается и инициативы по запрету на экспорт никелевой руды и других полезных ископаемых".

Недавно МВФ обратился к президенту Индонезии Видодо с просьбой прекратить политику запрета экспорта никеля. Эта рекомендация была изложена в отчете Исполнительного совета МВФ о завершении консультаций 2023 года с Индонезией в опубликованном в прошлое воскресенье.

Ранее сообщалось, что Индонезия надеется использовать свои крупнейшие в мире запасы никеля для привлечения инвестиций от производителей аккумуляторов электромобилей, включая такие американские компании, как Tesla и Ford.