МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Большинство опрошенных американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности, при этом значительная часть жителей США обвиняет в этом инфляцию и общее состояние экономики, к такому выводу пришли исследователи из американской финансовой компании Bankrate по итогам проведенного опроса. США нашли новую марионетку в Европе, пишет СМИ

В ходе опроса 72% респондентов ответили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. Среди них 26% думают, что не будут обеспечены никогда. Лишь 28% опрошенных заявляют о том, что чувствуют себя в финансовой безопасности.

Среди причин такой ситуации 63% американцев заявляют, что инфляция лишает их уверенности в отношении финансов, 48% обвиняют экономическую среду в США, а 41% видит проблему в недостатке пенсионных накоплений.

Опрошенные американцы заявили, что для достижения финансовой безопасности им необходимо зарабатывать около 233 тысяч долларов США в год, а чтобы чувствовать себя богатым — около 483 тысяч долларов США в год.

Опрос проводился с 5 по 7 июня 2023 года. В нем приняли участие 2521 граждан США. Данные о статистической погрешности не приводятся.