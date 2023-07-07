МИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за июнь снизились на 1,02% и на 1 июля составили 7,79 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Лукашенко назвал Россию будущим планеты

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 июля международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 791,5 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 872,1 миллиона на 1 июня. Таким образом, снижение объема ЗВР за месяц составило 80,6 миллиона долларов, или 1,02%.

При этом за май ЗВР Белоруссии снизились на 1,2%. В итоге с начала года, когда международная резервные активы Белоруссии составляли 7 миллиардов 929,5 миллиона долларов, ЗВР снизились на 1,74%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.