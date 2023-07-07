Денежная база России в узком определении выросла к 30 июня на 0,6 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении выросла к 30 июня до 17,998 триллиона рублей
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 30 июня составил 17,998 триллиона рублей после 17,892 триллиона на 23 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 106,1 миллиарда рублей, или на 0,59%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230707/841025550.html
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