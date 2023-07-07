С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. По итогам 2022 года порядка 35 тысяч финансовых споров были разрешены в пользу потребителя против 38 тысяч и 43 тысяч в 2021 и 2020 годах соответственно, сообщил финансовый уполномоченный Виктор Климов. Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками

"Изменилось качество, изменились практики внутри компаний, они иначе смотрят на клиента. Заметно это и на цифрах. Если в 20-м году это было примерно 43 тысячи споров в пользу потребителей, в 21-м там примерно 38, в 22-м — 35", — сказал Климов на финансовом конгрессе Банка России.

Он объясняет такую динамику тем, что многие финансовые организации начали решать споры с потребителями самостоятельно, не прибегая к помощи финомбудсмена.

"Это не потому, что мы стали меньше любить потребителя, это потому, что в результате изменения корпоративных практик внутри компаний они стали откровенные какие-то истории, которые раньше приходили к нам, теперь разрешать сами или вообще в рамках стандартной работы или в рамках претензионного порядка", — дополнил Климов.

Ранее главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин сообщал, что служба финомбудсмена в 2022 году получила более 153 тысяч обращений россиян.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.