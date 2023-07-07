МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы преимущественно ростом после значительного снижения в четверг, следует из данных торгов. Московская биржа планирует запустить вечный фьючерс на золото

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,32% — до 7256,94 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,42%, до 7111,88 пункта, немецкий DAX вырос на 0,48%, до 15603,4 пункта.

В четверг европейские индексы закрылись снижением на 2,2-3,1%, рынки оценивали слабую статистику по розничным продажам в еврозоне. Так, показатель в мае не изменился к апрелю, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. Годовое снижение составило 2,9% вместо ожидаемого уменьшения на 2,7%.

Также в пятницу мировые фондовые рынки оценивали июньские данные по рынку труда в США. Безработица в стране в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч. При этом аналитики так и полагали, что безработица снизится до 3,6%, но увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 225 тысяч.