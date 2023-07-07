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2023
https://1prime.ru/finance/20230707/841032450.html
"Тинькофф" приостановит долларовые переводы в казахский банк
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance с 17 июля, сообщили в пресс-службе "Тинькофф". "Мы проинформировали... ПРАЙМ, 07.07.2023
финансы, новости, россия, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance с 17 июля, сообщили в пресс-службе "Тинькофф".
"Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023", — сообщили в банке.
Причины ограничений в банке не объяснили, но отметили, что переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать.
В конце февраля ряд банков РФ, включая "Тинькофф", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.