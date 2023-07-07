МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance с 17 июля, сообщили в пресс-службе "Тинькофф". "Тинькофф" прокомментировал решение суда о назначении штрафа

"Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023", — сообщили в банке.

Причины ограничений в банке не объяснили, но отметили, что переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать.

В конце февраля ряд банков РФ, включая "Тинькофф", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.