Профицит внешней торговли России снизился во втором квартале
ЦБ: профицит внешней торговли России упал до 21,4 миллиарда долларов во втором квартале
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли товарами России товарами в январе-июне 2023 года снизилось на 69,8%, составив 54,3 миллиарда долларов против 179,8 миллиарда долларов годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ.
"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июне 2023 года по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года было вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары", — отмечает ЦБ.
Профицит внешней торговли за второй квартал года составил 21,4 миллиарда долларов против 95 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сократившись на 77,5%.
Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет восстановления импорта услуг, в том числе в результате оживления зарубежных поездок россиян в связи с началом туристического сезона.
https://1prime.ru/finance/20230711/841054398.html
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