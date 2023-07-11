МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли товарами России товарами в январе-июне 2023 года снизилось на 69,8%, составив 54,3 миллиарда долларов против 179,8 миллиарда долларов годом ранее, следует из материалов ЦБ РФ. Китайский посол заявил о росте объема торговли с Россией

"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в январе-июне 2023 года по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года было вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары", — отмечает ЦБ.

Профицит внешней торговли за второй квартал года составил 21,4 миллиарда долларов против 95 миллиардов за аналогичный период прошлого года, сократившись на 77,5%.

Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет восстановления импорта услуг, в том числе в результате оживления зарубежных поездок россиян в связи с началом туристического сезона.