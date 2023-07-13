МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Необходимо рассмотреть меры поддержки российских фундаментальных исследований, включая финансирование, заявил президент страны Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Минфин поддержал запуск цифровых финансовых активов на биржах

"Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования", — сказал он.

Президент также попросил при формировании трехлетнего бюджета учесть реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств. Сам проект, напомнил Путин, должны утвердить до 1 сентября текущего года.