2023-07-14T11:31:53+03:00
2023-07-14T11:31:53+03:00
2023-07-14T11:31:53+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230714/841085105.html
Аналитики ждут замедления базовой инфляции во Франции
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Базовая инфляция во Франции постепенно замедлится, считают аналитики Pantheon Macroeconomics. Годовой рост тарифов в сфере слуг, который не отражает волатильной динамики цен на... ПРАЙМ, 14.07.2023
финансы, экономика, новости, ес, франция, экономика франции, инфляция во франции
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014720.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014720.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014719.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014719.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014718.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/47/837014718.jpg
https://1prime.ru/News/20230713/841073003.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Базовая инфляция во Франции постепенно замедлится, считают аналитики Pantheon Macroeconomics.
Годовой рост тарифов в сфере слуг, который не отражает волатильной динамики цен на энергоносители и продовольствие, в июне немного сбавил обороты и составил 2,9%.
Возможно, это был разовый случай, но замедление очевидно, говорят в Pantheon, отмечая также менее существенный рост отпускных цен компаний.
"Такое развитие событий — хорошая новость для ЕЦБ и для подавляемых инфляцией рынков облигаций", — говорят в компании, предполагая, что ослабление инфляции не будет быстрым.