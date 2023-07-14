МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Базовая инфляция во Франции постепенно замедлится, считают аналитики Pantheon Macroeconomics. Франция трижды "обанкротилась", пишет Le Figaro

Годовой рост тарифов в сфере слуг, который не отражает волатильной динамики цен на энергоносители и продовольствие, в июне немного сбавил обороты и составил 2,9%.

Возможно, это был разовый случай, но замедление очевидно, говорят в Pantheon, отмечая также менее существенный рост отпускных цен компаний.

"Такое развитие событий — хорошая новость для ЕЦБ и для подавляемых инфляцией рынков облигаций", — говорят в компании, предполагая, что ослабление инфляции не будет быстрым.