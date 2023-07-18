США выделят Украине средства на поддержку сельского хозяйства
США выделят Украине 250 миллионов долларов после решения России по зерновой сделке
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ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. США выделят дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку украинского сельского хозяйства после решения России приостановить действие продуктовой сделки, следует из заявления Агентства по международному развитию страны (USAID).
"Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон суммарно предоставит Киеву 350 миллионов долларов на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки. Как отмечают в агентстве, решение России по продуктовой сделке сократило объем агропродукции, которое Украина сможет экспортировать.
https://1prime.ru/finance/20230718/841117767.html
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