ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. США выделят дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку украинского сельского хозяйства после решения России приостановить действие продуктовой сделки, следует из заявления Агентства по международному развитию страны (USAID). В Крыму назвали абсурдом отказ США считать Крымский мост российским

"Соединенные Штаты через инициативу по сельскохозяйственной устойчивости Украины предоставляют дополнительно 250 миллионов долларов на помощь сельскохозяйственному сектору Украины", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон суммарно предоставит Киеву 350 миллионов долларов на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции и зерна на мировые рынки. Как отмечают в агентстве, решение России по продуктовой сделке сократило объем агропродукции, которое Украина сможет экспортировать.