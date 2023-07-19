МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2022 год. Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишет СМИ

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам — 31,119 триллиона рублей (131,3%).

Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.

Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.

Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей — до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего — увеличилась с 78,8% до 82,3%.

САНКЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Выпуск обрабатывающей промышленности по итогам года сократился на умеренные 1,3% по сравнению к показателям предыдущего года, говорится в заключении бюджетного комитета СФ.

Сокращение произошло, прежде всего, в экспортно ориентированных отраслях, где были введены отраслевые санкционные ограничения: в химической промышленности (3,8%); обработки древесины (12,5%); металлургии (0,8%), а также при производстве кокса и нефтепродуктов (0,4%). Почти половина экспорта в Россию не попадает под санкции, заявили в Италии

Влияние последствий санкционных ограничений на темпы роста выпуска производств, ориентированных на внутренний рынок, было более сдержанным, отмечают сенаторы. Одновременно заметно рос выпуск фармацевтической продукции, отдельных видов готовых металлических изделий и отдельных видов электрического оборудования, в частности, электродвигателей, что может быть связано с ускорившимися в 2022 году процессами импортозамещения.

Поддержку реальному сектору в прошлом году оказал рост в строительстве и сельском хозяйстве. Росту в сельском хозяйстве на 10,2% в первую очередь способствовал рекордный урожай зерна (свыше 150 миллионов тонн).

В потребительском сегменте динамика производства без учета сегмента легковых автомобилей показывала относительную устойчивость: рост выпуска по итогам года фиксируется при производстве лекарственных средств (8,6%), продовольствия (0,4%) и одежды (2,1%).

Впервые в современной истории России инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, несмотря на снижение ВВП.