2023-07-26T08:04:37+03:00
2023-07-26T08:04:37+03:00
2023-07-26T08:04:37+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230726/841187368.html
Аналитики ожидают повышение учетной ставки ФРС США
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учетную ставку до 5,25-5,5% с 5-5,25% годовых по итогам двухдневного июльского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 26.07.2023
финансы, экономика, новости, фрс сша, учетная ставка, прогноз
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230721/841153473.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учетную ставку до 5,25-5,5% с 5-5,25% годовых по итогам двухдневного июльского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 26 июля, в 21.00 мск.
В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июне. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились до 725 тысяч с 763 тысяч в мае.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 июля. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 1,97 миллиона баррелей, до 455,43 миллиона.