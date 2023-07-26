МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учетную ставку до 5,25-5,5% с 5-5,25% годовых по итогам двухдневного июльского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Аналитик спрогнозировал последствия повышения ставки ЦБ для страхования

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 26 июля, в 21.00 мск.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в июне. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились до 725 тысяч с 763 тысяч в мае.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 июля. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 1,97 миллиона баррелей, до 455,43 миллиона.