МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает гражданам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц, за некоторыми исключениями. Набиуллина назвала число пользователей СБП

Документ запрещает кредитным организациям взимать комиссии за рублевые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 миллионов рублей в месяц. Также банкам запрещается ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.

Комиссии сохраняются лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России со своей стороны уточнял, что переводы в отделениях — более затратная операция для банков, а при переводах по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от перевода по номеру телефона через СБП или по номеру счета.

Закон также обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.

Помимо этого, банки будут обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных — не позже, чем за пять календарных дней до окончания срока; а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств. В ЦБ поясняли, что это поможет более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.

Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.