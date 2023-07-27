МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские банки во II квартале предоставили участникам специальной военной операции кредитные каникулы на 12,8 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Аналитик описал портрет среднестатистического должника по кредитам

"… в II квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тысячам кредитов на 12,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

За второй квартал банки реструктурировали 183,9 тысячи кредитных договоров граждан на 93,8 миллиарда рублей и 3,5 тысяч кредитов МСП на 94,5 миллиарда рублей.

"Основными причинами отказов в кредитных каникулах продолжают оставаться неподтверждение снижения дохода заемщика (43,4% от всех отказов) и превышение максимального размера кредита (43,2%), в ипотечных каникулах – отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (64,2%)", — сообщает регулятор.