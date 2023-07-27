2023-07-27T17:41:00+03:00
2023-07-27T17:42:20+03:00
2023-07-27T17:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230727/841209122.html
В ЦБ рассказали об отсрочке по кредитам для участников СВО
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Российские банки во II квартале предоставили участникам специальной военной операции кредитные каникулы на 12,8 миллиарда рублей, сообщил Банк России. "… в II квартале банки... ПРАЙМ, 27.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские банки во II квартале предоставили участникам специальной военной операции кредитные каникулы на 12,8 миллиарда рублей, сообщил Банк России.
"… в II квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тысячам кредитов на 12,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
За второй квартал банки реструктурировали 183,9 тысячи кредитных договоров граждан на 93,8 миллиарда рублей и 3,5 тысяч кредитов МСП на 94,5 миллиарда рублей.
"Основными причинами отказов в кредитных каникулах продолжают оставаться неподтверждение снижения дохода заемщика (43,4% от всех отказов) и превышение максимального размера кредита (43,2%), в ипотечных каникулах – отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (64,2%)", — сообщает регулятор.