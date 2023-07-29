МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Высокие темпы роста индийской экономики, наличие большой диаспоры во многих странах и текущая геополитическая обстановка делают реальным создание Индией альтернативы SWIFT для международных платежей в рупиях, заявила РИА Новости руководитель направления по исследованиям Индии в Институте исследований развивающихся рынков "Сколково" Лидия Кулик. Доля евро в расчетах через SWIFT опустилась до минимума с марта 2020 года

Индия обсуждает возможность создать собственную международную систему обмена финансовыми сообщениями по образцу SWIFT для расчетов в рупиях в международной торговле, сообщило накануне местное издание Economic Times со ссылкой на источники. При этом в Индии уже есть своя система передачи финансовых сообщений между банками.

"Существует целый ряд предпосылок к тому, чтобы усилия Индии по развитию альтернативы SWIFT стали реальностью. Среди них — высокие темпы роста индийской экономики, все большая включенность Индии в трансформирующиеся глобальные цепочки поставок, опережающие темпы развития цифровых технологий в Индии, в том числе финтеха. Индия — мировой лидер по количеству мгновенных платежей. Также есть большая индийская диаспора во многих странах, осуществляющая миллиардные переводы на родину", — говорит Кулик.

Она отметила, что текущая геополитическая ситуация также актуализировала тему создания альтернатив западным финансовым механизмам — в том числе доллара и SWIFT. При этом Индия обладает как стратегической автономией, так и авторитетом на мировой арене среди стран глобального большинства и глобального Юга, что также поможет в реализации задумки страны.

Кулик считает, что основой международной альтернативы SWIFT могут стать индийские механизмы финансовых сообщений (SFMS), работающие в рамках Индийской финансовой сети (INFINET).