МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Все договоренности с лидерами стран Африки будут исполняться, заявил Путин

"Приостановить все торговые и финансовые транзакции между странами-членами ЭКОВАС и Нигером", — заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

ЭКОВАС также замораживает активы Нигера в центральном банке сообщества и коммерческих банках стран-участниц, приостанавливает финансовую помощь стране, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников, вводит запрет на их передвижение.

"Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах…, созданных этими военными чиновниками", — сказал Туре.

Ранее военные Нигера в ходе выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".