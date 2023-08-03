МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 июля сократились на 0,3% и составили 594 миллиардов долларов, на 21 июля показатель находился на уровне 595,9 миллиарда, говорится в материалах Банка России. ЦБ включил Мосбиржу в реестр операторов финактивов

"Объем международных резервов по состоянию на 28 июля составил 594 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 1,9 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.