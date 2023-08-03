Блинкен объявит о выделении США 362 миллионов долларов странам с продтрудностями
ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг объявит о выделении 362 миллионов долларов гуманитарной помощи странам, которые испытывают продовольственные трудности, сообщила замглавы Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман.
"Сегодня… госсекретарь Блинкен объявит о дополнительной гуманитарной помощи на 362 миллиона долларов по каналам USAID для стран в состоянии острого отсутствия продовольственной безопасности, которое усугубилось… выходом России из черноморской зерновой инициативы", — сказала она журналистам.
Блинкен выступит в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено глобальной продовольственной безопасности.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://1prime.ru/finance/20230803/841286940.html