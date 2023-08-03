ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг объявит о выделении 362 миллионов долларов гуманитарной помощи странам, которые испытывают продовольственные трудности, сообщила замглавы Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман. Итальянские потребители обеспокоены быстрым ростом цен на продовольствие

"Сегодня… госсекретарь Блинкен объявит о дополнительной гуманитарной помощи на 362 миллиона долларов по каналам USAID для стран в состоянии острого отсутствия продовольственной безопасности, которое усугубилось… выходом России из черноморской зерновой инициативы", — сказала она журналистам.

Блинкен выступит в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено глобальной продовольственной безопасности.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.