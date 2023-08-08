2023-08-08T17:32:46+03:00
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2023-08-08T17:32:46+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230808/841343751.html
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии незначительно снизилась
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Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии составила 12,35 миллиарда рублей после 12,42 миллиарда рублей годом ранее, при этом показатель EBITDA сократился на 0,33%, до 22,04... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, новости, россия, чистая прибыль, мсфо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии составила 12,35 миллиарда рублей после 12,42 миллиарда рублей годом ранее, при этом показатель EBITDA сократился на 0,33%, до 22,04 миллиарда, говорится в сообщении компании.
Выручка ОГК-2 выросла на 14,5%, до 78,594 миллиарда рублей, что в основном обусловлено ростом цен реализации электроэнергии на оптовом рынке, также уточняет компания.
Операционные расходы выросли на 15,8% по сравнению с прошлым годом и составили 61,884 миллиарда рублей. Увеличение показателя связано с ростом расходов на топливо при увеличении также выработки электроэнергии.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").