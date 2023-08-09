МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Россиян предупредили о наличии у каждого своего цифрового следа

"Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней", — сказала она на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что на начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будет участвовать 13 банков.

Скоробогатова сообщила, что ЦБ уже сформировал первую группу участников для пилота: она состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах.

"Начнем мы с цифры небольшой — это порядка 600 человек, если мы говорим о физических лицах, если мы говорим о торгово-сервисных предприятий, то это 30 юридических лиц и одиннадцать городов", — отметила она.

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что через очень короткий промежуток времени — месяц или два — регулятор протестирует все процессы и процедуры и выйдет с предложением расширить количество юрлиц и физлиц.

"У нас стоит очередь. В пилоте участвуют в том числе сотрудники Центрального банка, клиенты банков, но список людей и юридических лиц, которые хотят быть в пилоте по цифровому рублю, кратно больше, чем то, с чего мы начинаем. Но мы сознательно начинаем с небольшой группы: здесь очень важно сначала все оттестировать, дальше мы можем уже расширять, и расширять волнами, кратно увеличивая количество клиентов", — заключила она. Московское метро присоединится к пилоту цифрового рубля

По словам Скоробогатовой, вторая очередь банков, которые изъявили желание принять участие в пилоте, будет состоять из 19 кредитных организаций.

"Вторая очередь банков, которые инициативно так изъявили желание участвовать в "пилоте" — это 19 банков", — сообщила она.

Из этих организаций 16 готовы "идти очень быстро и в следующем году присоединиться к группе банков первой группы". "И мы как раз сейчас с ними начинаем работу", — отметила Скоробогатова.

Первый зампред отметила, что ранее ряд желающих задавал ей вопросы о том, как принять участие в эксперименте. "Вы увидите список банков сегодня, которые участвуют в "пилоте". Если вы являетесь клиентами этих банков, то через какое-то время вы сможете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в "пилоте" сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций", — заключила она.

Банк России начал работу для создания цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране.