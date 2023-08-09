2023-08-09T17:01:44+03:00
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Инфляция на Украине замедлилась в июле
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. Инфляция на Украине в июле замедлилась до 11,3% в годовом выражении, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Инфляция в июле упала до 11,3% год к году", — написал... ПРАЙМ, 09.08.2023
финансы, экономика, новости, украина, инфляция на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в июле замедлилась до 11,3% в годовом выражении, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Инфляция в июле упала до 11,3% год к году", — написал Железняк в своем телеграм-канале.
Железняк также сообщил, что за текущий год сильнее всего цены выросли в ресторанах и отелях – на 18,5%, на услуги жилищно-коммунального хозяйства – 14,7%, а также на услуги в медицинской сфере – на 13,7%. Из продуктов питания подорожали яйца – на 56,4%, фрукты – на 25,1% и мясо – на 22,3%.
В июле Национальный банк Украины (НБУ) сообщал, что прогноз инфляции в стране на этот год улучшен с 14,8% до 10,6%.