МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в июле замедлилась до 11,3% в годовом выражении, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Доходы Украины от экспорта зерна упали вдвое с прекращением зерновой сделки

"Инфляция в июле упала до 11,3% год к году", — написал Железняк в своем телеграм-канале.

Железняк также сообщил, что за текущий год сильнее всего цены выросли в ресторанах и отелях – на 18,5%, на услуги жилищно-коммунального хозяйства – 14,7%, а также на услуги в медицинской сфере – на 13,7%. Из продуктов питания подорожали яйца – на 56,4%, фрукты – на 25,1% и мясо – на 22,3%.

В июле Национальный банк Украины (НБУ) сообщал, что прогноз инфляции в стране на этот год улучшен с 14,8% до 10,6%.