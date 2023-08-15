МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы установить действительную стоимость активов компании в размере чуть более 161 миллиона рублей, рассмотрение заявления назначено на 18 октября, следует из опубликованного определения суда. В рамках дела Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Как пояснил РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и Партнеры" адвокат Игорь Носков, в бухгалтерской отчетности должника редко бывает отражена реальная стоимость активов – "зачастую она завышена, что плохо влияет на отдельные моменты процедуры банкротства".

"Например, страховка, которую оплачивает арбитражный управляющий, зависит от размера активов должника и чтобы не платить повышенную страховку, он может обратиться в суд с заявлением об установлении действительной стоимости активов должника", – отметил Носков.

Ранее Булатова в ходатайстве об увеличении ей фиксированной части вознаграждения сообщала суду, что дополнительное страхование ее ответственности, учитывая балансовую стоимость активов должника свыше 28 миллиардов рублей, обходится почти в 322 тысячи рублей в месяц.

Булатова в июле сообщила Федресурсе, что подала в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 18 бывших руководителей компании, включая основателя группы "Открытие" Вадима Беляева и экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, а также одной компании — ООО "АБЕ Консалтинг" — к субсидиарной ответственности по долгам "Открытие Холдинга", которые ориентировочно составляют около 1 триллиона рублей.

В заявлении она просит приостановить производство по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. В числе ответчиков указаны также экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексей Карахан, последний гендиректор Павел Федосеев, бывший вице-президент Михаил Назарычев и другие.

Суд в июле 2022 года признал "Открытие Холдинг" банкротом, открыл в его отношении конкурсное производство. Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. Не рассмотрено еще требование банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании.