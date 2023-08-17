МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия 2023-2024 финансового года (завершилось 31 июля) выросла на 32,8% в годовом выражении — до 9,564 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. "Черкизово" вышла в прибыль в первом полугодии

Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 3,54 доллара с 2,61 доллара годом ранее. Выручка Walmart выросла в годовом выражении на 6,6% — до 313,933 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года компания получила консолидированную чистую прибыль в 7,891 миллиарда долларов, что в полтора раза выше в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию выросла до 2,92 доллара с 1,88 доллара год назад. Скорректированная прибыль достигла 1,84 доллара при прогнозе в 1,69 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 5,7%, до 161,632 миллиарда долларов, в то время как прогнозировался рост до 159,76 миллиарда.

По итогам текущего квартала финансового года компания ожидает роста консолидированной выручки примерно на 3%, консолидированной операционной прибыли – на 1% в годовом выражении. По итогам всего фингода прогнозируется увеличение консолидированной выручки на 4-4,5%, операционной прибыли – примерно на 7-7,5%. Кварталом ранее рост показателей по итогам года ожидался в 3,5% и 4-4,5% соответственно.

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 1,6%.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,5 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.