МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Опасения вокруг исполнения российского бюджета по итогам полугодия не оправдались, доходы превысили 12 триллионов рублей, идет рост поступлений из несырьевых секторов, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минпромторге прокомментировали цены социально значимых товаров

"Следующий вопрос касается исполнения федерального бюджета за первое полугодие. В начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались", — сказал он и отметил, что доходы "оказались выше прогнозных на 135 миллиардов рублей и превысили 12 триллионов 300 миллиардов рублей".

"При этом продолжается рост доли поступлений из несырьевых секторов. Такая тенденция даже усилилась по сравнению с первым кварталом. На них приходится уже почти три из каждых четырех рублей в доходах", — уточнил он.

Мишустин призвал и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы закрепить позитивные тренды.

"Важно и дальше придерживаться скоординированного подхода к исполнению бюджета, чтобы все тренды, которые на сегодняшний день проявились, закрепить на долгосрочную перспективу", — сказал он.

Он отметил, что в России удалось сохранить первоочередное финансирование социальных и медицинских программ, а также всего, что касается обеспечения людей, включая коммунальное хозяйство, строительство жилья и дорог, расселение аварийных домов.

Кроме того, продолжают реализовываться меры поддержки бизнеса, добавил премьер.