МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 по 18 августа сократились на 1,1% и составили 579,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. В ЦБ назвали сумму денег клиентов банков, похищенную во втором квартале

"Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил 579,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,3 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.