2023-08-24T16:10:54+03:00
2023-08-24T16:10:54+03:00
2023-08-24T16:10:54+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230824/841563327.html
Международные резервы России с 11 по 18 августа сократились на 1,1 процента
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. Международные резервы РФ с 11 по 18 августа сократились на 1,1% и составили 579,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по... ПРАЙМ, 24.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб рф, международные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 11 по 18 августа сократились на 1,1% и составили 579,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил 579,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,3 миллиарда долларов США, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.